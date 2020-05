Deuren Sikkepit Bourtange blijven gesloten

BOURTANGE – Ook nu de horeca weer beperkt open mag, blijven de deuren van de Sikkepit in Bourtange gesloten. Het team meldt onderstaande op Facebook:

Het kost me moeite om dit stukje te beginnen.

Met pijn in ons hart moeten we jullie melden dat De Sikkepit de deuren niet meer zal openen.

Het virus dat de wereld nu een aantal maanden in zijn greep houd, maakt het voor ons onmogelijk de kosten nog langer te dekken.

Ook al mag het terras vanaf maandag “een beetje” open, daarmee gaan we het niet redden.

De activiteiten en arrangementen die wij bieden zijn niet uitvoerbaar in een anderhalve meter samenleving, helaas..

Toch willen we dit bericht en onze tijd bij De Sikkepit niet verdrietig afsluiten!

Waar we ons vooral aan willen vasthouden is de geweldige tijd die we hier gehad hebben.

De mooie familiefeesten, bbq’s, bedrijfsuitjes en kinderfeestjes die we voor jullie mochten verzorgen, geven ons een warm gevoel en iets om met blijdschap op terug te kijken.

De bijzondere gesprekken die mochten ontstaan met vreemden, de feestjes die spontaan ontstonden, gasten die ons hart raakten en gasten die dierbare vrienden werden..

Kortom, we hebben een geweldige tijd met jullie gehad!

Een hele grote DANKJEWEL daarvoor..

We wensen iedereen heel veel goeds voor de toekomst, pas op jezelf en op elkaar!

En wie weet treffen we elkaar weer ergens.

Liefs,

Het team van De Sikkepit.