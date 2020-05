GroenLinks Westerwolde blikt terug op de raadsvergadering

WESTERWOLDE – In onderstaand schrijven blikt GroenLinks Westerwolde terug op de digitale raadsvergadering van afgelopen woensdag.

Het was een bewogen digitale vergadering, afgelopen woensdag. Naast 3 zonneparken stond ook het grondstoffenplan op de agenda. We hebben het er in de fractie uit en te na over gehad, en we hebben voor de 3 zonneparken gestemd.

Let wel, het gaat hier om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Dat betekent dat alle zonneparken nog een keer terugkomen in de raad, maar dat er wel een volgende stap kan worden gezet. Natuurlijk was Harpel 2 een groot hangijzer. Toen Harpel 1 in de raad kwam hebben we tegengestemd. Niet perse vanwege het plan maar wel vanwege de procedure die gevolgd is. Nu stemmen we voor Harpel 2, maar we blijven scherp en kijken vooral of de omgeving meegenomen wordt in de plannen.

GroenLinks Westerwolde wil graag net als STUW dat de opbrengsten van de zonneparken zoveel mogelijk bij onze eigen inwoners terecht komen. Daarom zal de gemeente samen met STUW moeten kijken hoe lokaal liefst 50% eigenaarschap mogelijk kan worden. Een gemeentelijk energiebedrijf starten is op dit moment geen optie: waar zouden we de miljoeneninvestering vandaan moeten halen?

Dan het grondstoffenplan.

In de fractie hebben we besloten om hier tegen te stemmen. In dit plan is het zo dat de oranje container verdwijnt, en dat we overgaan op nascheiding. Dat zou, volgens het plan, de meest duurzame oplossing zijn en de goedkoopste. Nader onderzoek leert echter dat het niet duurzamer is en al zeker niet goedkoper. Als dit plan erdoor zou komen dan zou een “gemiddeld” gezin met 16 ledigingen van de grijze container, uitkomen op een bedrag van meer dan 300 euro per jaar. We gaan dan naar een systeem waarbij je per lediging betaalt plus een bedrag aan vastrecht. Het blijkt dat in de gemeente Midden Groningen gewerkt wordt met voor- en nascheiding en met diftar per lediging. Daar kom je gemiddeld uit op 250 euro per jaar.

Na veel wikken en wegen door de raad, is dit grondstoffenplan weer teruggegaan naar de tekentafel.

We willen graag dat scheiden van afval duurzaam is, maar we willen ook dat de voorscheiding bij de mensen thuis niet verdwijnt. Daarnaast proberen we het natuurlijk zo goedkoop mogelijk te houden. Gelukkig zijn er voorbeelden waarbij dat wel kan, en we hopen dat de wethouder en het college zich daar nu in gaan verdiepen.

Fractie GroenLinks Westerwolde