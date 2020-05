SP: ‘Pekelder grens voor PowerField bereikt’

PEKELA – De gemeenteraad van Pekela moet wat de SP betreft niet akkoord gaan met nog meer grond uit handen geven aan het machtige zonnepanelenbedrijf PowerField.

Nu al heeft het bedrijf het maximaal aantal hectare beschikbaar maar toch wil het nog meer op de locatie Doorsnee in Nieuwe Pekela. De SP zal daar dinsdag tegenstemmen omdat de lokale zeggenschap over Pekelder grond en energie nog verder onder druk komt te staan.



SP- raadslid Pim Siegers: “PowerField is een bedrijf dat constant op het randje van de wet balanceert, lokale politici met powerplay onder druk zet en boeren die niet gelijk voor hen willen buigen voor de rechter daagt. Het is beter dat Pekela in plaats van meewerkt hoe nog meer zeggenschap uit handen te geven zijn eigen grenzen beter bewaakt.’’



De gemeente Pekela heeft eerder veel grond beschikbaar gesteld voor zogenaamde ‘zonneparken’. De SP was daar tegenstander van omdat de zeggenschap, eigenaarschap en financiële compensatie voor Pekelders veel te laag was. Bovendien werd goede landbouwgrond opgeofferd voor grootschalige panelenvelden.

Siegers: ‘We moeten onze lokale democratie serieus nemen en onze oren niet laten hangen naar allerlei morele chantage van bestuurlijke hotemetoten als hun bedrijf nog meer winsthonger krijgt. Dit is het moment om een grens te trekken voordat we alle grond onder onze voeten kwijt zijn aan een zeer discutabele club.’

De gemeenteraad beslist dinsdagavond over het voorstel van PowerField en het college van Pekela. Ook in andere delen van het land en onze provincie staat de opmars van dit bedrijf ter discussie, zoals recent nog in buurgemeente Westerwolde. De SP roept alle betrokkenen op in verzet te komen tegen de plannen in Pekela en de regio.

Ingezonden