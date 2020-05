Auto belandt in de sloot langs het Oostereinde in Winschoten

WINSCHOTEN – Vannacht is langs het Oostereinde in Winschoten een auto in de sloot beland.

Rond half één vannacht is langs het Oostereinde in Winschoten een auto in de sloot beland. Volgens Dagblad van het Noorden had de 28 jarige bestuurder uit Scheemda eerder die avond een waarschuwing van de politie gekregen om zelf niet te gaan rijden. Dit nadat hij als bijrijder bij een vrouw uit Hoogezand in een auto zat. Zij werd aangehouden omdat ze onder invloed van verdovende middelen verkeerde.

Ook de 28 jarige werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De zwaarbeschadigde auto is afgesleept.