TER APEL – “Een licht van stilte: het Klooster in vier seizoenen”, is een foto-expositie van André Dümmer. De stilte van het licht geeft warmte in alle seizoenen van het jaar. Het licht overwint de duisternis en het licht laat ons zien. De expositie omhelst beeldmateriaal met een verscheidenheid aan licht in de vier seizoenen rondom het middeleeuws Klooster Ter Apel: het frisgroene van het voorjaar, het zonnige palet van de zomer, het kleurrijke van de herfst en de sneeuwwitte winter.

Het Kruisheren Klooster als inspiratiebron

Het middeleeuws Kruisheren Klooster in Ter Apel, in het uiterste zuiden van de provincie Groningen, staat al eeuwen op een uitloper van de beboste Westerwoldse zandrug. Hier vonden mensen toewijding, stilte, rust en spiritualiteit tussen de gewelven van de eeuwen oude kloostermoppen. De oude architectuur herinnert ons aan de sfeer van weleer. André probeert met deze expositie deze sfeer over te brengen met het klooster als inspiratiebron.

De fotograaf

André Dümmer (1963) is een fotograaf uit Ter Apel. Sinds 2013 is hij actief in de fotografie, gericht op natuur en landschap in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij werkzaam voor diverse weekbladen, magazines en bij de lokale nieuwskrant RTV Westerwolde.

Sinds 2018 is hij secretaris van IVN Westerwolde-Oldambt: het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Ook is hij in datzelfde jaar supporter geworden van Cittaslow Westerwolde: een internationaal keurmerk voor gemeenten, die goed scoren op het gebied van leefomgeving, landschap, gastvrijheid, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. In 2019 studeerde André af aan de fotovakschool te Apeldoorn, met een landschap expositie van de Dollard. In datzelfde jaar heeft hij zich aangesloten bij de Kunstkring Westerwolde.

De expositie is te bezoeken van 13 juni t/m 6 september 2020 in Galerie II en de overloop in Museum Klooster Ter Apel

Actuele informatie: www.www.aureliatree.com en www.kloosterterapel.nl/nl/agenda-exposities

