Eerste bezichtiging Pop-up Galerie Metafoor de Renne zit er op

STADSKANAAL – Vandaag mochten de eerste 30 personen de Pop-up Galerie Metafoor de Renne komen bekijken.

Vanwege de coronacrisis werd het driedaags evenement Pop-up Galerie Metafoor de Renne, waaraan zo’n 100 kunstenaars hun medewerking zouden verlenen, afgelast. Het flatgebouw aan de Renne in Stadskanaal werd afgesloten en er werd een begin gemaakt met het verwijderen van asbest. Ook zijn de liften buiten gebruik genomen.

Maar Ada Tolboom, Pascal Bunk, Renate Heutinck en Richard Lamain hebben alles op alles gezet om de flat nog één maand in de schijnwerpers te zetten. Dit met inachtneming van de maatregelen rond het coronavirus.

Hoewel het evenement flink is uitgedund, is er heel veel te zien in de te slopen Renneflat. In zo’n 30 appartementen tonen diverse kunstenaars hun werken, waaronder het “corona-alarm”. Onder hen zijn Geert Schreuder uit Onstwedde, organisatoren Pascal Bunk en Richard Lamain en Luppe Blaauw. Deze laatste exposeert in zijn “eigen appartement” helemaal bovenin op nummer 88. Ook zijn er werken te zien van wijlen Henk van Klinken. Henk maakte onder anderen beelden, (surrealistische) schilderijen en Russische iconen. Dit laatste deed hij op de originele manier. Zijn zoon Pepijn is in het bezit van honderden werken van zijn vader. Hiervan is een deel tijdens de expositie te bekijken. Bijzonder detail is dat de kunstenaar vlak nadat de flat was gebouwd daar enkele jaren heeft gewoond Een overzicht van alle exposanten vindt u hieronder bij de foto’s. Ook aan- en rond de flat en op het Renne-eiland is kunst te zien.

De exposities zijn op de zondagmiddag gedurende de hele maand juni tussen 13.00 en 15.00 uur te bekijken. Bezoekers moeten vooraf reserveren. Vanwege de coronacrisis mogen er maar 30 personen komen kijken. Op dit moment zijn alle zondagmiddagen al volgeboekt. De vier organisatoren gaan nog bekijken of er ook tussen 15.00 en 17.00 uur groepen van 30 personen toegelaten kunnen worden, maar dat vergt organisatorisch heel wat aanpassingen. Alle bezoekers van de eerste groep moeten dan bijvoorbeeld uit het 100 appartementen tellende flatgebouw zijn.

Vanmiddag konden de bezoekers ook genieten van live muziek gemaakt door: Harrie Pol met zijn hang en Jan Eilert, Linda von Stein en Leon Stikfort (zang en muziek). De Porrepoele uit Alteveer verzorgde de (to go) catering.

Vanaf aanstaande vrijdag gaat Michel Velt aan de zijkant van de flat een grote muurschildering van een vrouwenfiguur van 30 bij 10 meter maken. De firma Debru uit Ter Apelkanaal heeft voor dit project gratis een hoogwerker beschikbaar gesteld. Bezoekers kunnen zijn werkzaamheden live volgen.

Foto’s: Ronny Wiekenkamp, Jan en Catharina Glazenburg

