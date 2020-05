Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 31 mei 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZON EN WAT WOLKEN

Er is ook vandaag vrij veel zon, al is er soms veel hoge bewolking en er zijn enkele stapelwolken. Maar de zon domineert, de wind is matig uit het noordoosten tot oosten (windkracht 3 tot 4), en de middagtemperatuur is ongeveer 21 graden.

Morgen en dinsdag zijn ook nog vrij zonnig met af en toe bewolkte momenten. Het wordt wat warmer met morgen een maximum rond 23 graden en dinsdag rond 24 graden. Woensdag is er kans op een regen- of onweersbui, daarna draait de wind naar het noordwesten en dan wordt het koeler, met opklaringen en enkele buien van zee.

Het lijkt er niet direct op dat er eind van de week veel regen gaat vallen, maar volgend weekend wordt de regenkans groter en zouden eventuele buien iets intensiever kunnen worden.