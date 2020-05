DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij een apotheek aan de Neuschanzer Straße in Bunde. Om binnen te komen werd de toegangsdeur met geweld geopend. Naast een onbekend geldbedrag werd ook een aan de muur verankerde kluis meegenomen. Deze bevatte een grote hoeveelheid medicijnen met een verdovende werking (opiaten). Voor het vervoer van deze grote zware kluis was veel kracht en waren hulpmiddelen nodig. De politie is op zoek naar getuigen die in de buurt van de apotheek vreemde personen of voertuigen hebben gezien. Ook wil de politie graag in contact komen met mensen waaraan dergelijke opiaten, die bij gebruik levensgevaarlijk kunnen zijn, aangeboden worden.

Papenburg

Gisteren is om 10.48 uur bij een garagebedrijf in Papenburg een witte VW Multivan met rode kentekenplaten gestolen. De auto werd meegenomen door een man die zich als koper voordeed en de auto meenam voor een proefrit. De auto vertegenwoordigt een waarde van 55.000 euro.

Haren

Gistermorgen is om half tien op twee plaatsen in de bosschages tussen het spoor en de Kreisstraße 164 in Haren brand gesticht. Een gebied van 15 vierkante meter brandde af. Het vuur werd geblust door de brandweer van Lathen.