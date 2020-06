Bijenvolk laat zich niet zo maar 1, 2, 3 ki(a)sten

OUDESCHANS – Zaterdag liet een bijenvolk zich in Oudeschans niet zo maar 1, 2, 3 ki (a)sten.

In de berm van de Voorstraat in Oudeschans heeft een imker bijenkasten geplaatst. Volgens een bewoner veroorzaken de beestjes overlast. Zaterdag nestelde zich een grote zwerm in een boom. Toen de imker de zwerm wou weghalen viel een gedeelte ervan op de straat.

Volgens Andries Hoogland ging de zwerm niet zo maar in de kast, die de imker op de weg had geplaatst. Pas nadat na lang zoeken de Koningin was getraceerd en in de bijenkast was geplaatst, volgden de anderen.