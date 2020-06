FrieslandCampina viert Wereldmelkdag

REGIO – Elk jaar op 1 juni viert FrieslandCampina Wereldmelkdag en onderstrepen ze het belang van melk en de zuivelsector. Hieronder hun persbericht:

Op Wereldmelkdag vieren we het belang van melk! Melk raakt het leven van miljoenen mensen. Het geeft ons belangrijke voedingsstoffen voor onze gezondheid en zorgt voor een inkomen voor boeren en hun families wereldwijd. Samen met onze aangesloten boeren gaan we elke dag tot het uiterste om ervoor te zorgen dat mensen in meer dan 100 landen kunnen genieten van de smaak, veelzijdigheid en voedingsstoffen van onze producten.

Nu en voor de komende generaties

Daarbij houden we altijd de toekomst in de gaten. Niet alleen de toekomst van onze boeren, maar ook de toekomst van onze planeet. Elke dag werken we er hard aan om de impact op het milieu in de hele zuivelketen te verminderen, een keuze te maken uit gezonde en betaalbare producten en de wereldbevolking te helpen bij het maken van gezonde voedingskeuzes.

Vier Wereldmelkdag

Om Wereldmelkdag dit jaar te vieren, hebben we medewerkers van FrieslandCampina en leden-melkveehouders wereldwijd uitgenodigd om video’s in te sturen die laten zien hoe melk- en zuivelproducten hen op de been houden. We hebben talloze inzendingen ontvangen op basis daarvan is een compilatie gemaakt. De compilatie ziet u hieronder.

De Wereldmelkdag is een initiatief van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Ingezonden