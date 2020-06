Mondkapjes verplicht in het OV, wat zijn de regels?

NEDERLAND – Vanaf vandaag is het dragen van een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer.

Vanaf vandaag is een mondkapje verplicht in de bus, trein, tram en metro en op de veerboten naar de Waddeneilanden. Dit geldt voor O.V. personeel en reizigers vanaf 13 jaar. Het niet dragen van een mondkapje kan een boete van 95 euro opleveren.

Voor gebruik in het openbaar vervoer is een niet-medisch mondkapje zonder filter, bijvoorbeeld van katoen, voldoende. Mondkapjes die worden verkocht in bijvoorbeeld supermarkten en drogisterijen kunnen worden gebruikt in het openbaar vervoer. De bedoeling is één mondkapje per reis. Reist u op een dag zowel heen als terug, is het de bedoeling dat u voor beide reizen een nieuw dan wel gewassen mondkapje gebruikt. Een sok, zakdoek, het gebruik van een kraag van een jas of een sjaal is niet voldoende. Voor wie zelf een mondkapje wil maken heeft de Rijksoverheid een voorbeeldinstructie gemaakt.

Op de stations mag het mondkapje af. Wel moet je daar de 1,5 m afstand regel in acht nemen. Zet het mondkapje ruim voor het instappen op, om het instappen veilig en snel te laten verlopen. Pas als u bent uitgestapt kunt u uw mondkapje afzetten. Gebruik de touwtjes of elastieken om het mondkapje op en af te zetten. Raak de binnenkant van het niet-medisch mondkapje en je gezicht (ogen, neus en mond) niet aan. Was je handen met water en zeep nadat je het niet-medisch mondkapje hebt afgezet. Was het na ieder gebruik op 60 graden op een volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe.

Een niet-medisch mondkapje beschermt niet uzelf, maar kan de mensen rondom u beschermen als u het zorgvuldig draagt en gebruikt. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is altijd een aanvulling op de andere hygiënemaatregelen.

Bron: Rijksoverheid

Foto: Etsy.com