Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 1 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

VANDAAG NOG ZONNIG

Er is vandaag nog veel zon, met hoge bewolking en af en toe wat stapelwolken. Dit door een hogedrukgebied boven Noorwegen, dat geeft bij ons een noordoostenwind. Die is vanochtend zwak tot matig, maar vanmiddag af en toe vrij krachtig. Dat is windkracht dus 3 tot 5, maar het wordt vrij warm met een maximumtemperaturen vanmidag van 23 tot 25 graden.

Morgen houdt de zon zich ook nog staande maar de luchtduk gaat omlaag. Woensdag zou dat uit kunnen draaien op een regen- of onweersbui, en donderdag is het ook een stuk koeler. Morgen en woensdag liggen de maxima op 23 tot 25 graden, daarna is het 14 tot 17 graden met bewolking van zee, en af en toe een flinke bui.