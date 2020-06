50.000 euro voor nieuw houtbewerkingssysteem Eemshout

EEMSHAVEN – De provincie Groningen draagt 50.000 euro bij aan een investering van Eemshout in een volautomatisch houtbewerkingssysteem. Het houtskeletbouwbedrijf uit de Eemshaven heeft zich gespecialiseerd in prefab dakelementen en maatwerkwoningen. Met de vernieuwing in het machinepark kan Eemshout de productieprocessen efficiënter organiseren en meer produceren in de eigen fabriek. Door de investering verbetert het bedrijf zijn concurrentiepositie en komen er op termijn zes nieuwe arbeidsplaatsen bij.

Het bedrijf groeide de afgelopen jaren van 6 naar 41 werknemers. De vraag naar houtskeletbouw groeit omdat deze woningen energiezuinig zijn. Vier van de vijf houtskeletwoningen levert Eemshout buiten het Noorden, vooral in de Randstad en Brabant. Om aan de groeiende vraag naar complexere projecten te voldoen, wil Eemshout het productieproces in de toekomst volledig automatiseren. De aanschaf van het houtbewerkingssysteem is een belangrijke stap in dit automatiseringsproces.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidie komt uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB, onderdeel van Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Met deze regeling stimuleert de provincie Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven.

Ingezonden door Provincie Groningen