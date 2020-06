Bijna 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

GRONINGEN – Voor de eerste aanvraagronde van de regeling voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten (GRRG) is aan 22 projecten subsidie verleend. In totaal is voor bijna € 3 miljoen aan subsidies verstrekt. Van dit bedrag gaat € 2,5 miljoen naar projecten binnen het aardbevingsgebied.



Molen Adorp

De koren- en pelmolen Aeolus in Adorp is een van de gesubsidieerde rijksmonumenten. De molen staat al lang leeg en de afgelopen 20 jaar is de bouwtechnische toestand sterk verslechterd. Naast een bijdrage voor de restauratie van de molen, ontvangt de eigenaar ook een bijdrage voor de herbestemming. De molen zal worden ingericht voor publiek. Als de werkzaamheden klaar zijn, kunnen bezoekers producten kopen die in de molen zijn gemalen.



114 projecten

Deze eerste tender 2020 is zesde tender GRRG sinds de start van de regeling begin 2018. Sindsdien ontvingen 114 projecten een subsidiebijdrage voor sober en doelmatig onderhoud en restauratie van hun rijksmonument. Een aantal projecten ontving ook een bijdrage voor herbestemming of energiebesparende maatregelen



OCW en NCG

Het budget voor de GRRG is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincie.