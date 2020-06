De stoomtrein gaat weer rijden

STADSKANAAL, VEENDAM – Eindelijk is het zover, de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR gaat weer rijden! Nu de corona-maatregelen door het kabinet versoepeld worden gaan we het vuur van de locomotief weer opstoken. De start van het ‘stoomseizoen’ is op zondag 14 juni. Net als bij andere musea en attracties moeten bezoekers vooraf kaartjes kopen.

Een werkgroep binnen de STAR heeft de afgelopen periode gekeken onder welke voorwaarden de trein weer kan gaan rijden. De landelijke richtlijnen van het kabinet zijn hierbij leidend geweest.

Aangepaste dienstregeling

Voor de zomerperiode wordt de dienstregeling aangepast. Normaal worden er per rijdag drie retourritten Stadskanaal – Veendam v.v. gereden. In de aangepaste dienstregeling zijn dat twee retourritten, de eerste vertrekt om 10.45 uur, de tweede rit om 14.00 uur. Door deze spreiding is de kans dat aankomende en vertrekkende bezoekers elkaar tegenkomen kleiner. Daarnaast is er zo meer tijd voor het personeel om het station en de trein tussen de ritten door schoon te maken. Deze dienstregeling zal voor alle geplande rijdagen in juli en augustus gelden. Op de zondagen 14 en 28 juni zal de trein extra rijden.

Alleen instappen in Stadskanaal

Tot nader aankondiging kunnen bezoekers alleen op station Stadskanaal instappen. Instappen in Bareveld, Wildervank en Veendam is dus voorlopig nog niet mogelijk.

Vooraf kaartjes kopen

Het aantal plaatsen in de trein is beperkt. Daarom moeten alle bezoekers nu vooraf een treinkaartje kopen. Dat kan vanaf dinsdagavond 2 juni online via de website van de STAR. Bezoekers kunnen de rijdag en de tijd waarop ze mee willen rijden selecteren. In de trein worden zitplaatsen voor de bezoekers gereserveerd. Huishoudens mogen gezamenlijk reizen. Er worden alleen retourkaarten Stadskanaal – Veendam verkocht. Fietsvervoer is voorlopig niet mogelijk.

Arrangementen

Voorlopig worden er geen arrangementen verkocht. De komende weken wordt er wel gekeken wat samen er met de andere toeristische partners mogelijk is.

Naseizoen

De aangepaste dienstregeling geldt vooralsnog tot 1 september. Hoe het naseizoen van Musseumspoorlijn STAR er uit gaat zien is nog niet duidelijk. Dat wordt later deze zomer bekeken.

Meer informatie en reserveringen

Meer informatie over de rijdagen is te vinden op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl. Treinkaartjes zijn ook via deze website te reserveren. Ook staan de maatregelen die de STAR neemt vanwege het coronavirus op de website.

