Deuren Herinneringscentrum Kamp Westerbork weer open!

WESTERBORK – Op maandag 1 juni om 12.00 uur gingen de deuren weer open van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.



“We zijn ontzettend blij dat de deuren weer open konden en dankbaar dat het museum de eerste dag is volgeboekt. Het is erg fijn dat er weer bezoekers in het museum zijn”, aldus directeur Gerdien Verschoor.



Vooraf reserveren verplicht

Iedereen die een bezoek wil brengen aan het Herinneringscentrum is verplicht om vooraf te reserveren. Ook werkt het museum met tijdsloten. Dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk in het museum zijn. Reserveren kan via www.kampwesterbork.nl.



Tijdelijke expositie Het verdriet van de bevrijding

In het kader van 75 jaar bevrijding heeft het Herinneringscentrum een tijdelijke expositie ingericht. Deze expositie kreeg de naam Het verdriet van de bevrijding mee. Deze tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 3 januari 2021.

