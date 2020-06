Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 2 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

TWEE WARME DAGEN

Het wordt een zomerse aandoende dag want door een zwakke tot matige zuidoostenwind kan de temperatuur ongehinder oplopen. Het wordt snel 20 graden, en vanmiddag stijgt het door naar 26 a 27 graden. Het is daarbij zonnig met opnieuw wat hoge bewolking. Benauwd is het nog niet en het is droog.

Mogelijk dat er vannacht hier en daar wel een regenbui valt want het raakt bewolkt en de lucht wordt onstabiel. Morgen is er dan ook vrij veel bewolking met maar af en toe zon. Verspreid kan er wat regen vallen, en mogelijk komt het tot een enkele onweersbui. Maximum nog rond 25 graden.

Na morgen is het veel koeler met een noordwestenwind en middagtemperaturen van 14 tot 17 graden. Daarbij valt er af en toe een bui en vrijdag en in het weekend kan daar ook onweer bij zijn.