Expositie Ingrid van Nieuwpoort in gemeentehuis

OUDE PEKELA – Van maandag 8 juni 2020 tot en met vrijdag 7 augustus 2020 exposeert Ingrid van Nieuwpoort in het gemeentehuis van Pekela. In het gemeentehuis is een expositiewand waar (amateur) kunstenaars uit Pekela en omgeving de mogelijkheid hebben om hun werken te exposeren.

Moderne iconen

In deze expositie toont Ingrid van Nieuwpoort uit Veendam haar recent geschilderde serie ‘moderne iconen’.



Ingrid van Nieuwpoort

Ingrid van Nieuwpoort is opgeleid aan de Vrije Academie Psychopolis te Den Haag, richting schilderkunst. Voor het schilderen van iconen volgde zij les bij Martin Mandaliev in Den Haag en bij Toon Verkooyen en Dick Scholten in Maastricht.

Zij heeft diverse malen geëxposeerd, zoals in galerie Villa Baranka te Amsterdam (1988), het Provinciehuis van Zuid-Holland (1994), Galerie Emma in Den Haag (1997), het Lucent Danstheater in Den Haag (1999), De Poorten van Reymerstok (2002 en 2003), de Kunstdagen van kasteel Wijnandsrade (2004), het Gouvernement in Maastricht (2004), de Kloosterbibliotheek van Wittem (2007) en Galerie Rendez-Vous in Veendam (2019).



Nieuwsgierig geworden?

De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Pekela.Het gemeentehuis is open tijdens de aangepaste openingstijden:

Maandag van 13:00 tot 16:00 uur.

Dinsdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 uur.

Donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

