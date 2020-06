MUSSELKANAAL – Vanmorgen is op de Jan Kortstraat in Musselkanaal een fietsster aangereden.

Rond kwart over tien vanmorgen is op de Jan Kortstraat in Musselkanaal een vrouw op een fiets aangereden. Zij werd over het hoofd gezien door een automobilist die af wou slaan.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht.