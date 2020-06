DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rütenbrock

Zondagavond zijn om acht uur op het kerkhof van Rütenbrock meerdere graven beschadigd. De dader is bij de politie bekend. Gedupeerde familieleden worden verzocht contact met de politie in Haren op te nemen.

Twist

Vanmorgen is bij een ongeval op de Provinzialstraße een 58 jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer botste, toen hij om kwart over vijf vanaf een inrit de weg wou opdraaien, tegen een van links komende bestelbus. Hij raakte daarbij dusdanig gewond dat hij op de plaats van het ongeval overleed. Zowel de brommer als de bestelbus raakte ernstig beschadigd.

Surwold

Gistermiddag is om twee uur langs het Querkanal, tussen deLerchenweg en de Musebergweg, in Surwold brand uitgebroken in een heg. Er brandde zo’n 10 vierkante meter af. De schade bedraagt 5.000 euro. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Sustrum

In de nacht van zondag op maandag is ingebroken bij een schuur aan de Hauptstraße in Sustrum. De daders maakten diverse gereedschappen, machines en een e-bike buit. De schade wordt op 5.000 euro geschat.

Rhauderfehn

Gistermiddag zijn bij een ongeval op de Landesstraße twee motorrijders gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 57 jarige motorrijder uit Bunde om 13.50 uur te laat zag dat zijn voorganger, een 34 jarige bestuurder van een Harley Davidson uit Moormerland, bij de afslag naar de Brunzeler Straße stopte om te keren. Hij reed met zijn BMW achter op de Harley Davidson. Beide motorrijders kwamen hierbij ten val. Ze zijn per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De weg is ter hoogte van het ongeval een uur afgesloten geweest, omdat de brandweer het wegdek moest schoonspuiten. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval.