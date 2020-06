Richard Nobbe volgt Bianca Holst op als stadsdichter 2020-2022

WINSCHOTEN – Vanaf 1 juni, gisteren dus, heeft Winschoten een nieuwe stadsdichter: Richard Nobbe (op de foto tweede van links). Hij neemt het stokje over van Bianca Holst. De feestelijke overdracht kan nu helaas (nog) niet doorgaan. Daarom stelt Richard zich graag digitaal aan je voor en neemt Bianca alvast ook op die manier afscheid.

Richard Nobbe (Winschoten, 1993) is dichter, columnist en theatermaker. Ondanks dat hij nu in de stad Groningen woont, blijft hij een Oldambtster in hart en nieren.



Als stadsdichter gaat hij zich vooral richten op het breder bekend maken van de dichtkunst binnen de gemeente. Ook gaat hij op zoek naar kruisbestuivingen tussen verschillende soorten kunst. Samen met de inwoners van het Oldambt wil hij hun verhalen een plek geven in de poëzie. Hij zal zich daarnaast ook richten op het geven van workshops op scholen en zal zich inzetten voor het opzetten van een poetry slam in de gemeente.

Nobbe’s stijl wordt omschreven als speels en experimenteel. Zijn thema’s variëren van de prijs van kennis tot zelfreflecties en eigen anekdotes.

Bianca Holst, stadsdichter 2018-2020

Stadsdichteres Bianca Holst woont sinds 1985 in Nieuw Scheemda. In de dichterlijke omgeving van ´t Oldambt vind ze haar inspiratie. Ze wil als Stadsdichteres trouw aan de dichtkunst overal poëzie zie brengen in ´t Oldambt. Heb je een geliefde plek, bijzondere gelegenheid, iets feestelijks of plechtigs om te bezingen dan komt de Stadsdichter graag met een gedicht. Ook organiseert ze poëzie presentaties met het Oldambtster dichters-collectief “Dichter bie ons”, zoals dichters-avonden en workshops om de muze te wekken.

Bron: gemeente Oldambt