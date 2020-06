Schaapsberg ook corona-proof

MUSSELKANAAL – Gisteren opende ook De Schaapsberg voor het eerst sinds de coranacrisis de deuren. “We zijn opgelucht en dankbaar dat we onze gasten mogen verwelkomen”, aldus eigenaresse Anja Hartlief.



Anja en haar man Martin hebben er veel aan gedaan om alles corona-proof te maken. Bij binnenkomst moeten de handen worden ontsmet en een verklaring worden ondertekend. Ook moet vooraf worden gereserveerd, is er éénrichtingverkeer en staan de tafeltjes op ruime afstand van elkaar.



Horecabloed blijft altijd stromen

“Dat hoor je vaker bij mensen in ‘het vak’ en dat is zeker ook zo bij ons. Jarenlang hebben wij meegedraaid in het horecabedrijf (partycentrum) van de ouders van Anja. Nadat zij het bedrijf hadden verkocht hebben we zelf andere dingen gedaan, maar inderdaad; horecabloed blijft stromen. In de tussenliggende jaren is Anja nog aan het werk geweest als oproepkracht horeca en later als medebeheerster van een dorpshuis. Zoekende naar wat er allemaal te koop was in de horecawereld, stuitten we op een gegeven moment op De Schaapsberg. In januari 2019 zijn wij eigenaar geworden”, aldus eigenaresse Anja Hartlief.

Ingezonden door: André Dümmer