Scooterrijder gewond bij ongeval

SCHIPBORG – Op de Borgweg bij Schipborg deed zich maandagavond een ongeval voor.

Naast ambulance, brandweer Annen en politie werd ook het medisch team van Eelde opgeroepen met de traumahelikopter. De melding was dier in problemen en even later ongeval letsel.

Op de aangegeven locatie was een scooterrijder door onbekende oorzaak onderuit was gegaan nadat hij volgens omstanders eerst een boom had geraakt. De verwondingen van de jongen waren dusdanig dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk was.

De VOA van de politie stelt een onderzoek in naar wat de toedracht van het ongeval is geweest.

Ingezonden door Van Oost Media