SP: ‘Nu vol voor zelfstandig Pekela’

GEMEENTE PEKELA – De kans is groot dat Pekela de komende jaren een zelfstandige gemeente blijft. Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft daartoe besloten. Volgens de SP is dit een uniek moment in de Pekelder geschiedenis. De partij pleit voor een trotse blik op de toekomst.

Da afgelopen 15 jaar streed de SP met Pekelders tegen de opheffing van de gemeente. Meerdere keren leek het erop dat het einde van Pekela als zelfstandige gemeente nabij was maar nu lijkt het tij gekeerd. Fractievoorzitter Pim Siegers: ‘Hoewel wij werden beschimpt en weggehoond in de politieke werkelijkheid bleef steun voor dat standpunt in onze gemeenschap fier overeind. Anderen hadden blijkbaar veel geld, onderzoeksrapporten en verloren jaren nodig op tot dit punt te komen, maar nu het zover is rest ons een moedige stap naar een zelfstandige gemeente.’

Volgens de SP kan het verlangen naar een steeds grotere gemeente nu worden ingewisseld voor een toekomstbestendig Pekela met noaberschap en solidariteit hoog in het vaandel. ‘Nederland kent tientallen gemeenten met ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Pekela. De lobby van grote gemeenten in ons land voor steeds meer taken is machtig maar wij vinden het tijd dat kleine gemeenschappen de krachten bundelen. Daarin kunnen wij het voortouw nemen. Het vergt lef van politici om Pekelders nu echt mee te laten beslissen over hun voorzieningen, buurten en verenigingen. Alleen dan kan onze gemeente zelfstandig vooruit.’

De SP, PvdA, PVV, CDA en GL stemden voor een zelfstandig Pekel boven een herindeling met buurgemeente Veendam. Samen voor Pekela en VVD kozen wel voor die optie. Dat was voor de SP nooit een verstandige richting omdat die gemeente in bijna alles een tegenpool blijkt van Pekela en het in geen enkel opzicht een oplossing biedt voor de problemen in Oost- Groningen.

Ingezonden door Pim Siegers