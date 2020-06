Vanavond anti-racisme demonstratie in Stad Groningen

GRONINGEN – Vanavond vindt op de Grote Markt in Groningen in de vorm van een sit-in een anti-racisme demonstratie plaats.

Vanavond vindt op de Grote Markt in Groningen van zes tot zeven uur een ‘anti-black violence’ demonstratie plaats. Aanleiding is de dood van de 46 jarige zwarte Amerikaan George Floyd. Hij overleed op 27 mei in Minneapolis, nadat een agent tijdens zijn arrestatie langdurig een knie in zijn nek drukte. Zijn dood leidde tot grote protesten tegen politiegeweld en racisme door de hele VS.

Op de Grote Markt in Groningen is volgens burgemeester Koen Schuiling plek voor 800 demonstranten. Zij moeten de 1,5 meter regel in acht nemen, mondkapjes dragen en handdesinfectie meenemen. Volgens Dagblad van het Noorden kan het aantal demonstranten oplopen naar 1.300. De demonstratie wordt georganiseerd door Black Ladies of Groningen, Groningen Feminist Network en Women’s March Groningen, aldus DvhN.