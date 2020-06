Dichters in de Prinsentuin 2020 in andere vorm

GRONINGEN – Dichters in de Prinsentuin is het festival waar je zittend in het gras kunt genieten van gedichten. Toen dat door de coronacrisis niet zoals gepland kon doorgaan, is gezocht naar een alternatieve opzet van het festival. Inmiddels is die alternatieve invulling bekend. Zo zal er een Festival op Papier verschijnen als special bij De Groene Amsterdammer en wordt het via de app VERS mogelijk om gedichten te beluisteren in de Prinsentuin en de Groninger ommelanden, zodat publiek een eigen festival en poëzieroutes samen kan stellen. Daarnaast biedt een Festival in een Doos allerlei poëzieverrassingen voor een poëziefestival thuis. Vrijwel alle dichters uit de oorspronkelijke opzet, meer dan 60, leveren een bijdrage.

Experimenteren

Hoewel het een tegenvaller was dat gemaakte plannen in het water vielen, ziet de organisatie ook kansen: Programmacoördinator Correen Dekker: “De noodzaak alternatieven te onderzoeken daagt uit om te experimenteren, grenzen te verleggen, onze netwerken volop in te zetten. We hadden ons doelen gesteld, die wilden we nakomen. Dankzij de coulante opstellingen van onze financiers kunnen we dat ook. Zo zetten we lijnen uit, ook voor de toekomst ná deze crisis.”

Thema: de mens, de menigte

Met het verleggen van onze grenzen haken we zelf aan bij ons eigen festivalthema, dat onder meer over grenzen verleggen gaat: DE MENS, DE MENIGTE.

Het thema is geleend uit een citaat van de Tjechische schrijver Karel Çapek, waarin de mens wordt neergezet als iemand die uit verschillende personen bestaat en zo eigenlijk een menigte met zich meedraagt. Telkens laat de mens zich van een andere kant van zichzelf zien, een andere gedaante. Dat past bij de maatschappij waarin men zich online op verschillende manieren presenteert en zich in verschillende sociale ‘bubbels’ bevindt. Met dit thema wordt onderzocht hoe smaak werkt, en kuddegedrag, en wat er gebeurt als je grenzen doorbreekt en de bubbel doorbreekt. DE MENS, DE MENIGTE werd al vóór de coronamaatregelen bedacht, maar is in tijden waarin men veelal beperkt is tot online contact als thema actueler dan ooit.

Festivalgevoel

Het festivalgevoel willen we vasthouden door onze activiteiten zoveel mogelijk te starten in het oorspronkelijke festivalweekend, 10 t/m 12 juli 2020. Rondom het hart van het alternatieve festial, het festivalmagazine, de app waarmee gedichten kunnen worden beluisterd op knooppunten van het fietsknooppuntennetwerk en het “Festival in een doos”, zullen nog allerlei (online)activiteiten georganiseerd worden.

Ingezonden door Annie Postma