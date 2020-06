Feestelijke opening reuzenrad-terras in park Borgerswold Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 3 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

WEERSOMSLAG

Een ander weertype is begonnen want er is meer bewolking dan gisteren en maar af en toe zon, en in de loop van vanochtend kunnen er enkele regenbuien ontstaan. Ook vanmiddag en vanavond is verspreid wat regen mogelijk, want er ligt een lagedrukgebied boven Noordoost-Nederland. De wind is daardoor veranderlijk van richting, bij een maximumtemperatuur rond 23 graden.

Vannacht komt er een noordwestenwind met een enkele bui, overdag is er morgen kans op meer buien, maar de zon komt er morgenmiddag ook beter bij. Er komt dan een matige tot vrij krachtige wind te staan, bij maximumtemperaturen rond 15 graden.

Vrijdag is er een zuidwestenwind met meer opklaringen en een lokale bui, maar in het weekend leeft de buiigheid op. Er is dan kans op onweer en er kan in het weekend op de meeste plaatsen wel 10 mm regen vallen. Ook begin volgende week is het wisselvallig en koel met enkele buien: dat is dus goed nieuws voor de tuin.