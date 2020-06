Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Wessingtange

WESSINGTANGE– Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg, Ooldrik Modderman en Els Eckhardt een wandeling door Wessingtange. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Westerwolde wandelen werkt ging weer op pad met de wandelaars. Na een corona periode, waardoor we bijna twee maanden niet mochten wandelen in groepsverband, mogen we nu weer beginnen in kleinere groepjes van 10 personen, met natuurlijk rekening houdend met de 1,5 meter regel.

Wandelaars hadden er weer zin in en vonden de afgelopen twee maanden maar niks. Door met twee groepen te wandelen is er gekozen voor twee verschillende routes, zodat de wandelaars veel ruimte hadden. Na een aantal weken, als het goed gaat, worden de groepen verder uitgebreid.

Een bijzonder element van deze wandelroute waren de rietfilterplassen, een goed Nederlands woord voor helofytenfilter. Er groeien riet, biezen en andere waterplanten, die veel voedingsstoffen uit het water vastleggen en het zo filteren. Het schonere water doet de natuur in het gebied goed.

Beide wandelingen vanuit de Kloosterboerderij.

Route 1 (7km) door het bos, met in het bos een prachtige vijver. Bos wordt onderhouden door de boermarke e.o., vervolgens langs de Ruiten A en door het prachtige helofyten gebied en langs Slangenborg terug naar het eindpunt.

Route 2 (8km) ging naar de grens, vervolgens langs de grens tot aan het vogeltelgebied in de streek Zuidveld. Dan vervolgen we ons pad door een prachtig natuurgebied terug naar de Kloosterboerderij. Wandelingen onder prima weersomstandigheden.

Historie/wetenswaardigheden:

De Kloosterboerderij, Sellingen: In het gehucht Wessingtange op een stille plek aan de grens bij Sellingen staat sinds een aantal jaren een kloosterboerderij, gelieerd aan de orde van de kruisheren in Ter Apel. Waar we weer gastvrij ontvangen werden.. Er wordt geboerd op de fundamenten van het verleden, terug naar de basis met respect voor de koeien, Blaarkoppen in dit geval, een oud Groninger ras.

Via het Ruiten Aa-kanaal ging de route via essen en zandpaden naar Laude .Het riviertje de Ruiten Aa over. Daarna langs de rietfilterplassen en de Slangenborg, een bijzonder natuurgebied. Het kanaal weer over en kwamen in Zuidveld. Dit gebied is bestemd voor de landbouw. Er is één uitzondering: een klein restje hoogveen met een trekvogelpost brengt ons naar de grensdijk. Met het gezicht naar het zuiden en een weids uitzicht lopen we terug naar de kloosterboerderij.

Wessingtange: is een gehucht in de gemeente Westerwolde. Het ligt ten zuiden van Sellingen,, tussen het Ruiten-Aa-kanaal en de Duitse grens. De naam geeft aan dat het gehucht op een zandrug (=tange) ligt in het voormalige Bourtangermoeras. In de buurt van het gehucht heeft Van Giffen in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij werd onder meer een urnenveld opgegraven.

Grenspalen: die je kunt tegenkomen op dit traject als je goed oplet: GP 174/GP 174.1/GP 174.2/GP 175 en GP 175.1.

Zuidveld:is ontstaan aan het einde van de 19e eeuw, toen de markegronden van Sellingen verdeeld werden en het gebied ontgonnen werd. De huizen van Zuidveld liggen aan de Zuidveldweg, die deels langs het Ruiten-Aa-kanaal loopt. De bebouwing aan de Breetuinenweg wordt ook tot Zuidveld gerekend. Even ten westen van Zuidveld ligt de Zuidveldsluis in het Ruiten-Aa-kanaal, een van de vele sluizen in dit gebied met zelfbediening.

Slangenborg: is een buurtje in de gemeente Westerwolde.. Het ligt direct ten oosten van Laude en het Ruiten-Aa-kanaal.

De landgeit: is een sober geiten ras die er rond loopt.. De sterke, langharige geit is goed bestand tegen een kouder klimaat, waardoor het dier veel voorkwam in de noordelijke Europese landen. Landgeiten helpen met het onderhoud van de heide.

Ingezonden door Ooldrik Modderman.

Foto’s: Ooldrik Modderman en Henny van Huizen

Meer foto’s vindt u HIER.