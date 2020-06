Brandweer en Zorggroep Meander Ledenvereniging houden webinar over brandveiligheid

REGIO – Nu we met z’n allen meer thuis zijn dan normaal, is het gevaar van brand ook groter. Maar waar zit dan dat gevaar? Hoe weet je dat er brand is? En wat doe je als er brand is? Daarover organiseren Zorggroep Meander Ledenvereniging en de Brandweer vanaf 9 juni elke dinsdag in juni van 10.00 tot 10.45 uur samen de webinar geWoon veilig, een online workshop over brandveiligheid thuis. Boordevol deskundige tips en uitleg van de brandweer. Iedereen kan meedoen met de webinar, dat gratis thuis te volgen is op pc, laptop, tablet of smartphone.

In vier afleveringen van drie kwartier leert men over de gevaren in huis en wat je daar zelf aan kunt doen. Natuurlijk is er alle ruimte om vragen te stellen. De webinars hebben de volgende thema’s:

Dinsdag 9 juni, 10.00 – 10.45 uur: Waar zit het gevaar?

Ontdek de risico’s in je eigen huis. Hoe maak je de risico’s kleiner? En welke slimme apparaten helpen je daarbij? Dinsdag 16 juni, 10.00 – 10.45 uur: Hoe weet je dat er brand is?

Met rookmelders in huis weet je snel of er brand is. Maar welke kun je nou het beste gebruiken? En waar hang je ze op? Wie kan je daarbij helpen? Dinsdag 23 juni, 10.00 – 10.45 uur: Brand! Wat nu?

Brand in huis, wat doe je nu? Wel of niet zelf blussen, 112 bellen, deuren dicht, uit huis vluchten … Hoe kom je veilig weg als je moeilijk of niet kunt lopen? Dinsdag 30 juni, 10.00 – 10.45 uur: Goed voorbereid!

De belangrijkste tips van de vorige drie afleveringen nog even op een rijtje. Ook een demonstratie van slimme hulpmiddelen om je huis veiliger te maken. Niet alleen veiliger voor brand, maar ook voor bijvoorbeeld vallen en inbraak.



Webinar via Stamtafel

De webinar ‘geWoon veilig’ is eenvoudig te volgen via Stamtafel, de veilige ontmoetingsplek online. Meedoen aan de webinar op Stamtafel kan via ledenvereniging.nl/webinar. Aanmelden voor de webinar of inloggen in Stamtafel is niet nodig.

Advies vanuit Beleefhuis

In het Beleefhuis aan de Zwartwatersweg 155 in Assen, een speciale woning van woningcorporatie Actium, kunnen mensen ervaren hoe het een stuk comfortabeler en veiliger wonen is met een paar eenvoudige aanpassingen in en om huis. Om mensen in deze coronatijd te inspireren, is een proef gestart om mensen veilig vanuit huis te adviseren, informeren en enthousiasmeren. Op maandag- en woensdagochtend en dinsdag- en donderdagmiddag zijn er professionals in het Beleefhuis aanwezig. Naast een telefonisch spreekuur kunnen geïnteresseerden ook digitaal rondgeleid worden. Ledenadviseur Marlon de Haan van de ledenvereniging is elke donderdag van 14.00 – 16.00 uur in het Beleefhuis in Assen. Ze adviseert mensen vanuit daar telefonisch of online over welke slimme oplossingen er zijn om het huis comfortabeler te maken. Voor telefonisch advies kan men bellen met 06 22 86 01 40 of kijk op ledenvereniging.nl/beleefhuis. Ook zijn er beleefhuizen in Stadskanaal, Dronten en Alkmaar.

Tijdelijk gratis lidmaatschap

Zorggroep Meander Ledenvereniging helpt in deze moeilijke tijden van de coronacrisis. Want de ledenvereniging zorgt voor een luisterend oor, gemak thuis en onderling contact. Daarom kan iedereen nu gratis lid worden van de ledenvereniging. De ledenvereniging geeft ook online ondersteuning om mentaal en fysiek fit te blijven én regelt allerlei praktische zaken voor gemak en veiligheid thuis. Het gratis lidmaatschap geldt tot en met 31 juli en loopt vanzelf af. Iedereen die op hetzelfde huisadres woont, mag gebruikmaken van het lidmaatschap. Gratis lid worden kan via ledenvereniging.nl/gratis of door te bellen: 088 – 383 20 00.

Ingezonden door Zorggroep Meander Ledenvereniging