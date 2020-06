Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 4 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

BEWOLKT EN KOEL

Het is de komende tijd een heel ander plaatje want er zal vaak veel bewolking zijn en af en toe valt ook regen: vanochtend valt dat mee want alleen plaatselijk valt wat regen, vanmiddag en vanavond is de kans op een bui groter. Pas later is er af en toe zon, de maximumtemperatuur is 15 graden, bij een matige tot vrij krachtige noord-noordwestenwind.

Vannacht klaart het deels op en is het overwegend droog maar morgenochtend neemt de kans op een bui toe, morgenmiddag is het echt buiig, met kans op onweer en hagel. Er kan morgen meer dan 10 mm neerslag vallen, maximum morgen rond 14 graden.

Zaterdagnacht is opnieuw de meeste tijd droog maar overdag zijn er weer buien, met kans op windstoten ook op de zaterdag. Ook zondag en begin volgende week is een flinke bui mogelijk en is het koel, midden volgende week wordt het wat warmer en droger.