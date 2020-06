Geschorste agent had kilo cocaïne in zijn auto

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 5 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

OPNIEUW BUIEN

Het zal opnieuw een wisselvallige dag worden met wat regen, maar vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met een lokale bui. Maar vanmiddag wordt het vrij buiig, met kans op onweer en tot de avond wellicht 10 mm regen. Er komt een matige zuidwestenwind te staan en het is vrij koud met een maximum van 14 graden, maar vanavond zakt het alweer onder de 10 graden.

Het wordt vanavond en vannacht iets droger met enkele opklaringen, en soms een bui. Minimum rond 6 graden. Morgen neemt de wind toe naar windkracht 4 tot 5, maar het is de meeste tijd droog met wat zon en een enkele bui, morgenavond is er kans op regen. Het is morgen frisjes met ’s middag maar 13 tot 15 graden.

Dus doe de jas aan dit weekend, want ook zondag is het vrij koud, met meer opklaringen en er is dan minder wind. Wel is er nog kans op een regen- of onweersbui. Na het weekend is maandag nog licht onstabiel met een bui, daarna is het een paar dagen droog en wordt het langzaam minder koud.