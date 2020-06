Herdenking 75 bevrijding kamp Westerbork verplaatst naar 2021

WESTERBORK – Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft besloten ook de uitgestelde herdenking op 13 september van de bevrijding van kamp Westerbork niet door te laten gaan en te verplaatsen naar zondag 11 april 2021.



“Gezien de huidige situatie rondom corona hebben we helaas moeten besluiten dit jaar geen herdenking meer te laten plaatsvinden. Het gaat ons enorm aan het hart dat we, in het jaar dat we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, niet samen kunnen komen om samen waardig te herdenken. Het is op dit moment nog te onzeker of het mogelijk is grootschalige evenementen te organiseren na 1 september waarbij ook voldoende afstand gehouden kan worden. Daarnaast vallen veel van onze sprekers en gasten door hun leeftijd onder de risicogroep. Ook dat heeft meegespeeld bij onze beslissing om de herdenking opnieuw te verplaatsen”, aldus Gerdien Verschoor, directeur van het Herinneringscentrum.



Programma

Kamp Westerbork werd op 12 april 1945 bevrijd. Het Herinneringscentrum staat ééns in de vijf jaar stil bij de bevrijding van het kamp. De laatste keer was in 2015. De mensen die dit jaar een rol zouden hebben in het programma, hebben ook voor volgend jaar hun medewerking toegezegd.

