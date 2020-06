DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Woensdagmiddag is in Meppen een 89 jarige man het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Hij liet een man, die vertelde een medewerker te zijn van het waterbedrijf, zijn woning binnen. Terwijl hij deze persoon de watermeter liet zien, glipte een tweede man de woning binnen en maakte een sieradendoos met inhoud buit. De zogenaamde medewerker van het waterbedrijf wordt omschreven als een man van 50-55 jaar, 1.80-1.90 m lang met een gezet postuur. De man had een Europees uiterlijk en sprak accentloos Duits.

Papenburg

Dinsdagochtend is bij een ongeval op de Friederikenstraße een 55 jarige fietser gewond geraakt. Het slachtoffer reed om kwart over vijf op zijn e-bike in de richting van Aschendorf. Daar werd hij ingehaald door een donkerrode bestelauto. Vlak nadat de automobilist hem was gepasseerd sloeg deze af naar de Rheiderlandstraße. Hierbij knalde de fietser tegen de auto en kwam ten val. De automobilist is doorgereden. De fietser raakte lichtgewond en zijn fiets beschadigd.Vannacht is om half één ingebroken bij het kantoor van een bedrijf aan de Flachsmeerstraße in Papenburg. Voor zover men kon nagaan is er niets gestolen, maar wel voor honderden euro’s schade aangericht.

Dörpen

Vannacht zijn in het industriegebied zuid in totaal 13 bedrijfswagens opengebroken. Uit de auto’s werden machines en gereedschap gestolen. De totale waarde van de spullen bedraagt tienduizenden euro’s. Vermoedelijk beschikten de daders voor het transport van de buit over een of meer grote voertuigen.