Noodmaatregelen bereiken 2,5 miljoen werkenden

NEDERLAND – De loonkostenregeling NOW heeft de afgelopen drie maanden ruim 2,1 miljoen werkenden bereikt. Op de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO werd zo’n 374.000 keer een beroep gedaan. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark vandaag aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil met het economisch noodpakket banen en inkomens van mensen beschermen tijdens de Coronacrisis.

De NOW en de TOZO zijn twee belangrijke maatregelen uit dat pakket.Met de NOW kunnen bedrijven afhankelijk van het omzetverlies maximaal negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen. Vandaag is de laatste dag dat bedrijven de subsidie voor het eerste subsidietijdvak kunnen aanvragen. Tot dusverre hebben 144.000 bedrijven dat gedaan, ongeveer 123.000 aanvragen zijn toegekend. Bij ongeveer 8.500 bedrijven is de aanvraag afgekeurd. Meestal omdat er geen loonsom in januari of november is of omdat deze nul was. Het totaal van aangevraagde subsidie komt nu op 8,7 miljard voor drie maanden.

Omdat de uitvoering van de Tozo bij gemeenten ligt en dus heel verspreid is, zijn precieze cijfers pas over enige tijd beschikbaar. Momenteel wordt het aantal aanvragen geschat op ongeveer 374.000. Dit zijn aanvragen voor ondersteuning in levensonderhoud of voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd dat het economisch noodpakket wordt verlengd met vier maanden. Dit geldt ook voor de NOW en de TOZO. Zelfstandig ondernemers, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen vanaf 1 juni hun Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van ondersteuning kunnen in aanmerking komen voor de vervolgregeling. De NOW kan nog niet worden aangevraagd voor de nieuwe periode, hier komt snel informatie over. Beide regelingen kennen een aantal veranderingen in de voorwaarden.

