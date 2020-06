Oldambtster sportverenigingen vragen budget aan voor het uitvoeren van hun plannen

OLDAMBT – Iedereen in Oldambt moet kunnen sporten en bewegen. Dat is één van de ambities uit het Oldambtster Sportakkoord. Maar liefst 29 partijen, waaronder sportaanbieders en inwoners, hebben samen hard gewerkt aan dit akkoord. Deze week besloot het college van de gemeente Oldambt om in te stemmen met het Sportakkoord. Daarmee kan nu de volgende stap gezet worden: het aanvragen van het zogenaamde uitvoeringsbudget.

Uitvoeringsbudget

Het uitvoeringsbudget komt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is in mei verhoogd naar een bedrag van 60.000 euro voor de komende drie jaar. Met dit geld kunnen de Oldambtster sportaanbieders aan de slag met het uitvoeren van de plannen die zijn vastgelegd in het Sportakkoord. Die plannen bestaan onder andere uit het opzetten van een sportloket, het aantrekken van meer vrijwilligers in het verenigingsleven en het onderzoeken van behoeften en mogelijkheden rondom omnisportaccommodaties. Dat zijn gebouwen of sportvelden waar meerdere sportverenigingen gebruik van kunnen maken.

Ontstaan tijdens bijeenkomsten

Het Oldambtster Sportakkoord is ontstaan tijdens drie bijeenkomsten in februari en maart van dit jaar. Tijdens deze bijeenkomsten werden wensen, mogelijkheden en kansen voor de toekomst besproken. De deelnemers aan de bijeenkomsten maakten samen concrete plannen op basis van drie van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord die het meest bij Oldambt passen. Daarbij gaven ze aan of ze aanvoerder, speler of supporter van het idee wilden zijn. Op deze manier is per actiepunt een team ontstaan dat zorgt voor de uitvoering van de plannen. Naast de drie ambities uit het Nationaal Sportakkoord hebben de deelnemers nog een vierde ambitie vastgelegd: het oprichten van een stuurgroep sport die aanspreekpunt en belangenbehartiger is van de sport in het Oldambt.

Aansluiten kan nog!

Sportverenigingen, organisaties en inwoners die nog niet betrokken zijn bij het Oldambtster Sportakkoord maar dat wel graag willen, zijn van harte welkom om aan te sluiten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via sport@gemeente-oldambt.nl. Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt er in september een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om van start te gaan met de uitvoering van de plannen.

Het volledige Oldambtster Sportakkoord is te vinden op www.gemeente-oldambt.nl/oldambtster-sportakkoord.

Ingezonden