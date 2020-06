Zorgen en onvrede over nieuwe openingstijden en nieuwe tarieven zwembaden in Westerwolde

WESTERWOLDE – CDA Westerwolde en GroenLinks vragen het College van B&W om verduidelijking over de nieuwe openingstijden en de nieuwe tarieven van de zwembaden “Moekesgat in Ter Apel en De Barkhoorn in Sellingen”. Veel inwoners hebben hun onvrede geuit over het terughalen van de zwemabonnementen en de zeer beperkte openingstijden van de twee zwembaden.

In verband met de maatregelen die noodzakelijk zijn in verband met Corona, is in onze gemeente een beperkte openingstelling van de zwembaden. Er kan alleen op afspraak worden gezwommen en inwoners betalen hiervoor een bedrag van twee euro per uur per gebruiker. De zwemabonnementen die al door inwoners waren gekocht, worden teruggehaald en het geld wordt teruggestort.

Inwoners zijn ontevreden over deze maatregelen omdat bij veelvuldig gebruik van het zwembad, zeker voor de mensen die dagelijks hun baantjes trekken, de kosten hoger zullen uitpakken dan dat zij betaalden voor het abonnement. Daarnaast leveren de nieuwe regels over het gebruik van het zwembad ook vragen op. Er kan alleen gezwommen worden op afspraak. Tot nu toe leidt dit tot weinig gebruik van het zwembad. Ook de nieuwe regel dat begeleiders van jonge kinderen niet mee in het ondiepe mogen, vraagt om verduidelijking. Creëert deze regel juist geen extra onveiligheid? Ouders van kinderen die net een diploma hebben, willen toch graag hun kinderen begeleiden in het water.

CDA Westerwolde en GroenLinks hebben in gezamenlijkheid schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W om snel meer duidelijkheid te krijgen over nut en noodzaak van de huidige regels en roepen het College op druk uit te oefenen op de Veiligheidsregio om de regels meer op de behoefte van inwoners in te richten.

Fractie CDA Westerwolde en fractie GroenLinks

Herma Hemmen Eize Hoomoedt