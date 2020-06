Cars and More Europe; meer dan een garage

VEENDAM – Op 1 april 2020 was het zover. Cars and More Europe, kon een heel mooie locatie krijgen in Veendam, namelijk het pand van wat vroeger BMW garage Boltendal was, aan de Beneden Oosterdiep.

Cars and More verkoopt Amerikaanse auto`s, waaronder een tot camper omgebouwde schoolbus, die in 2005 nog in Amerika dienst deed als schoolbus. Hoewel het bedrijf voornamelijk gericht is op oldtimers, kunt u er ook terecht voor onderhoud aan een ‘normale’ auto.



Cars and More wil meer bieden, vanuit een visie.



“Wij geven om het milieu, wij willen “groen” bezig zijn, daarom gaan wij ons intensief richten op het volledig milieuvriendelijk maken van bestaande auto’s. Wij gaan oldtimers en youngtimers, zowel USA als Europese auto’s ombouwen tot energiezuiniger hybride varianten, zodat ze ook in de toekomst voldoen aan de gestelde milieunormen”, aldus Cars and More.



Ze willen ook sociaal bezig zijn. Daarom bieden ze plaats aan mensen in de dagbesteding. De dagbesteding is gericht op het volledig benutten van de capaciteit van de deelnemers. Aan Cars and More die capaciteit zoveel mogelijk verder te ontwikkelen en echt zinvol bezig te zijn. De mensen, die nu bij hen aan de slag zijn voelen zich “gehoord” en ontplooien zich. Ze vinden er alle apparatuur voor hout- en metaalbewerking, projectjes als het opknappen van oude caravans, lichte werkzaamheden met boten (lekker buiten) et cetera.

