Fotoreportage werkzaamheden Ruiten Aa

WOLLINGHUIZEN – Hieronder een fotoreportage van de werkzaamheden aan de Ruiten Aa bij Wollinghuizen.

Tijdens de archeologische begeleiding bij het uitgraven van een meander van de Ruiten Aa zijn de resten van een houten brug gevonden. De vondstlocatie is ten zuidwesten van Wollinghuizen, ter hoogte van het voormalige Koelveen.

Op oude kaarten uit de 19de eeuw is op deze plek geen aanduiding van een brug of een beekdal kruisende weg te zien. Dit betekent dat de brug in ieder geval ouder is dan de 19de eeuw. De resten bestaan uit een aantal staanders en een deel van het brugdek. Het gebruikte hout is eikenhout. De brugdelen zijn door middel van pen/gat- en keperverbindingen met elkaar verbonden geweest. Een pen-gat verbinding is een houtverbinding die met een borgpen wordt vastgezet, zonder spijkers of lijm. Op de vondstlocatie lagen de houten onderdelen al deels verspreid in de oude bedding van de beek. Van het eikenhout is een plak afgezaagd. Door de plak te polijsten worden de jaarringen goed zichtbaar en kan worden bepaald wanneer het hout is gekapt. Als er ook nog bast resteert, en dus de laatste jaarring van de boom nog aanwezig is, dan kan doorgaans een zeer nauwkeurige datering worden verkregen.

Direct aan de zuidzijde van de brug stond in de beekbodem een dubbele rij kleine paaltjes haaks op de bedding. Vermoedelijk was dit een constructie om vis te vangen. De gebruikte houtsoort is nog niet bekend, maar het is ongeschikt om de ouderdom door middel van jaarringonderzoek te bepalen. Gezien de samenhang met de brug is het waarschijnlijk dat de constructie gelijktijdig heeft bestaan.

Bron: ruitenaa.nl

Helaas kon fotograaf André Dümmer de restanten van de brug niet meer fotograferen; naar verluidt stond het al weer onder water. Foto’s er van vindt u op bovenvermelde website.