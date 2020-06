Groninger VVD trots op provinciaal noodfonds

GRONINGEN – De Groninger VVD-Statenfractie is bijzonder blij met het noodfonds dat de provincie instelt, om inwoners, ondernemers en organisaties te helpen met de gevolgen van de coronacrisis. Het steunpakket biedt ondersteuning aan de hardst getroffen sectoren in de provincie Groningen.

“De VVD vindt het van groot belang dat de provincie deze investeringen doet in de sectoren waar zij verantwoordelijk voor is, zoals het versterken van de regionale economie, de cultuursector en de toerisme en recreatiesector” zegt fractievoorzitter Erik Jan Bennema. “Op de korte termijn is het een goede zaak dat de provincie de hardst getroffen sectoren te hulp schiet, maar ook voor de lange termijn moet een goede regeling komen.”

De liberalen vinden dat de provincie de ondernemers moet steunen bij hun transitie naar de anderhalvemetereconomie. “Onze ondernemers in de recreatiesector staan te trappelen om weer gasten te mogen ontvangen. De VVD wil deze ondernemers graag ondersteunen zodat ze goed kunnen voldoen aan de anderhalvemeterrichtlijn. Ook is het van belang dat er meer structurele investeringen in de Groninger vaarrecreatie wordt gedaan” stelt Bennema, “Maar ook de ondernemers in de culturele sector verdienen onze steun, zij zijn van grote waarde voor de provincie en moeten deze crisis goed doorkomen.”

Naast de algemene regeling voor ondernemers geeft de provincie speciale aandacht aan de culturele sector: “Wij steunen instellingen en podia wanneer zij dreigen om te vallen. In deze sector zijn veel zzp’ers actief die nu thuis zitten zonder werk” zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse. De provincie komt daarom met een tweedelig plan voor de culturele sector: Instellingen, podia en andere belangrijke plekken moeten in stand worden gehouden. Ook moeten de mensen die actief zijn in de sector weer aan het werk kunnen. “De samenwerking met gemeenten is hierin essentieel” vervolgt Wulfse, “als we met elkaar verstandige afspraken en regelingen maken, bieden we de cultuursector meer perspectief en kunnen ze aan de slag. Dat is hard nodig, want Groningen is uniek en daar zouden meer mensen van mogen genieten.”

Ingezonden