Huurdersorganisatie Oldambt: Venneflat is opgegeven

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 6 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

VEEL OPKLARINGEN

Hoewel er een storing ligt te wachten op zee, is het bij ons vandaag de meeste tijd droog en zijn er vaak opklaringen. Maar vooral rond het middaguur is er ook kans op een paar buien. Er staat een matige zuidwestenwind die het behoorlijk fris zal maken, windkracht 3 tot 4. De maximumtemperatuur is ook bescheiden met 14 of 15 graden.

Vannacht is er kans op een paar buien, en morgen komt de depressie naar ons toe op weg naar Duitsland. Het zal vaak bewolkt zijn met vooral ’s ochtends perioden met regen. Ook morgenmiddag- en avond is er kans op een bui, maar zijn er ook opklaringen. Maximum morgen rond 14 graden, matige tot vrij krachtige westenwind.

Maandag valt er nog een enkele bui, daarna is het overwegend droog met zonnige perioden. Maandag is het nog koel met 15 tot 16 graden, daarna wordt het iets warmer en vanaf donderdag kan het 20 graden of meer worden.