Ugo Grave was te gast in Diverdoatsie

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanmorgen was Ugo Grave te gast in Diverdoatsie, soamen mit zien vraauw Coba.

Wie hebben het over zien muziek had en natuurlijk …. De Grunniger toal. Veur Ugo en Coba ook belangriek en mooi dat ze verder goan mit schrieven en zingen in ’t Grunnings.

Het is een soamenwaarken tussen Ugo en Coba , hai de muziek en zai schrieft maistal de teksten, corrigeerd ook voak, woar neudig, mooie soamenwaarken. Ook het optreden as gezin in het laidje Mit ons vaarn is bijzunder. Dit is op Youtube te beluustern. En wat wie hail mooi vonden was, dat “ Diverdoatsie” de primeur had van Ugo zien neiste singel “Volle moane”,

En…. volgens ons is het dit weekend volle moan…. pas mor op!

Foto: Gert Wubs

Ingezonden door Janny de Vries