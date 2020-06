Wethouder Henk Jan Schmaal opent reuzenrad Veendam

VEENDAM – Vanmiddag heeft wethouder Henk Jan Schmaal het reuzenrad bij de Borgerswoldhoeve geopend.

Tot 1 november kun je, met inachtneming van de coronaregels, en onder het genot van een snacks, een zondagse brunch, een vaderdagarrangement of een romantisch diner een rit maken in een reuzenrad bij de Borgerwoldhoeve in Veendam. Dit is een initiatief van de eigenaar van de Borgerswoldhoeve: Erik Nijkamp.

Als horecaondernemer zocht hij in deze uitdagende tijden naar allerlei manieren om zijn bedrijf draaiende te houden. Ongeveer twee maanden geleden kreeg hij een idee: er komt een reuzenrad op het terrein, waarin mensen kunnen genieten van een snackarrangement en een prachtig uitzicht. Hij zocht contact met Jan Lamberink uit Overschild. Lamberink is de eigenaar van meerdere reuzenraderen. Deze zijn gebouwd door Kroeze Constructies uit Zuidbroek.

De plannen werden ontzettend goed ontvangen en Erik kreeg van allerlei kanten hulp en medewerking. Vandaag, nog geen 7 weken later, was het tijd voor de officiële opening. Na een korte speech zette wethouder Henk Jan Smaal met een druk op de knop het reuzenrad in werking. Vervolgens stapte hij, samen met Erik Nijkamp, in een van de 24 gondels om vervolgens Veendam van 40 meter hoogte te bekijken. Daarna werd de pers uitgenodigd voor een ritje.

Vanavond ging het reuzenrad echt van start. Onder het genot van een snackarrangement, wat bestaat uit patat, snack, frisdrank (alcohol mag niet) en een ijsje, maken de gasten een rit van ongeveer een half uur in het reuzenrad. Dit moet vooraf gereserveerd worden via een speciaal in het leven geroepen website. Er mogen maximaal zes personen uit één huishouden in een gondel. Twee personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren mogen ook samen in een gondel. Het reuzenrad draait van woensdag tot en met zondag van ‘s middags vijf tot ‘s avonds acht uur.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

Meer foto’s vindt u HIER.