Diensten Baptisten Kerk Nieuw Buinen in coronatijd live te volgen

NIEUW-BUINEN – De Baptisten Kerk in Nieuw-Buinen is sinds de Corona-maatregelen elke zondag live te volgen via een live-stream op YouTube.



De Baptisten Kerk in Nieuw-Buinen kan net als alle andere kerken op de zondagmorgen niet bij elkaar komen in deze tijd.

De kerk met veel jonge leden en gezinnen is echter niet bij de pakken neer gaan zetten en heeft van het kerkgebouw bijna een complete studio gemaakt. Er is flink geïnvesteerd in video en opnameapparatuur.

Elke zondagmorgen wordt er vanuit de kerk via een YouTube live-stream een dienst uit gezonden, compleet met één van de bands en een preek van een voorganger, deze zondag was het Ardjan de Boo die voorging en ook het Avondmaal bediende, de toeschouwers worden uitgenodigd dit thuis ook mee te vieren.

De kerkzaal is het podium zodat gemakkelijk de anderhalve meter in acht is te nemen.

Vooral de jongeren die meewerken aan deze live-stream zijn enthousiast over de technische apparatuur die hun ter beschikking staat.

De dienst is elke zondag live te volgen maar ook via YouTube terug te kijken.

De diensten kunt u vinden via http://www.baptisten-nieuwbuinen.nl/livestream/