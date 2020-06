Emma Heesters-Waar ga je heen de Hollandse Nieuwe van deze week

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 7 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

FLINKE BUIEN

Het wordt een wisselvallige dag met vrij veel bewolking en vooral vanmiddag buien. Bij een bui is kans op hagel en onweer en het is koud met maximum van 14 a 15 graden; in een bui kan het dalen tot 10 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west, dat is iets minder wind dan gisteren.

Vanavond valt er nog een enkele bui maar vannacht is het overwegend droog en rustig weer. Morgen is het ook wisselvallig met wat zon, maar ook flinke stapelwolken en verspreid een paar buien. De wind draait naar noordwest tot noord, maximum rond 15 graden.

Dinsdag en woensdag zijn overwegend droog met flinke zonnige perioden, daarna neemt de kans op enkele buien weer toe. Middagtemperatuur dinsdag rond 15 graden, daarna een stijging tot rond de 20 graden op donderdag en vrijdag.