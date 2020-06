DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vannacht is bij een woning aan de Stiege in Haren een partij grofvuil aangestoken. De brandweer van Haren wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De politie zoekt naar getuigen van de brand.

Papenburg

Tussen vrijdagmorgen en zaterdagochtend is op de Rheiderlandstraße in Papenburg een ongeval gebeurd. Een nog onbekende weggebruiker botste tegen geleidebakens langs een werkvak bij de afslag naar de B70. De veroorzaker is doorgereden. De politie is naar deze persoon op zoek.

Gistermiddag is rond half drie aan de Lehrer-Köhne-Straße in Papenburg een auto uitgebrand. De bestuurster wist haar auto aan de kant te zetten, voordat het vuur, dat onder de motorkap vandaan kwam, zich verder uitbreidde. Ze raakte niet gewond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting geweest.