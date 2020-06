NL-Alert zendt morgen controlebericht uit

NEDERLAND – Maandag 8 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel en is vanaf nu ook te zien op de reisinformatieschermen van NS.

Daarnaast is het NL-Alert controlebericht ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en vertrekborden van bus, tram en metro. Met het landelijke NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen. Dinsdag 2 juni is een landelijke publiekscampagne voor het NL-Alert controlebericht van start gegaan.

Wanneer NL-Alert

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties zoals een grote brand, terroristische aanslag, epidemie of onverwacht noodweer. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden.

Zo ontvang je NL-Alert

Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Daarvoor hoef je niets te doen. Wanneer je een NL-Alert op je mobiel ontvangt, laat je telefoon een luid en doordringend alarmgeluid horen. Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oortjes gebruikt.



NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van trein, bus, tram en metro.



Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen.

Bereik controlebericht

Het vorige controlebericht dat op 2 december 2019 is verzonden, werd door ruim 12,9 miljoen mensen van 12 jaar en ouder op de mobiele telefoon ontvangen (85%). Ongeveer 300.000 mensen van 12 jaar en ouder zagen het NL-Alert controlebericht op digitale reisinformatieschermen van bus, tram en metro en 150.000 mensen op digitale reclameschermen.

EU-Subsidie

Voor dit project wordt steun verleend vanuit het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie ‘Balancing Security and Mobility’.

Bron: https://crisis.nl/nl-alert/