Brand legt schuurtje in de as

BELLINGWOLDE – Brandweer Bellingwedde heeft vanmorgen een brand in een schuurtje geblust.

Brandweer Bellingwedde werd vanmorgen om om twintig voor zes gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Wymeersterweg in Bellingwolde.

De brand in een schuurtje achter een woning was met één straal hogedruk geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Foto’s: Brandweer Bellingwedde