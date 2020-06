Exposities van materiaal over de Tweede Wereldoorlog en foto’s van de natuur in Afrika in gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – In het gemeentehuis in Sellingen zijn momenteel twee exposities te zien.

Van 1 juni tot en met 32 augustus kunt u er spullen uit de Tweede Wereldoorlog bekijken. Deze zijn van Marco Wolters uit Emmen. Hij verzamelt al zo’n 25 jaar materiaal met betrekking tot deze periode.

In het opbouwen van de verzameling is met name rekening gehouden met wat zich zoal in de regio van Westerwolde heeft voorgedaan en opgehouden aan militairen. Het uiteindelijk streven is om het verzamelde materiaal in een permanente expositie onder te brengen.

De spullen liggen verdeeld over een aantal vitrinekasten.

Marco is overigens nog steeds op zoek naar materiaal. Mocht u nog iets hebben, dan hoort hij dat graag: e-mail: marcowolters_3@hotmail.com

Foto-expositie van Wim Gordeau.

Wim Gordeau woont in Wedde en geniet van zijn pensioen en de leuke dingen van het leven. Zijn hobby’s zijn reizen, fotograferen en koken. Tijdens zijn reizen fotografeert hij zowel natuur, cultuur, architectuur en het straatleven. Het mooie van reizen is de verschillen zien op de vijf continenten; ieder met zijn eigen cultuur en natuur.

De expositie toont foto’s van Afrika:

Victoria falls (de Victoriawatervallen zijn de breedste watervallen van Afrika. Ze zijn gelegen in de Zambezi, op de grens tussen Zambia en Zimbabwe);

Sossusvlei in Namibië (een klei-vallei in het midden van de Namibwoestijn)

en Groot Wild in Botswana/Namibië

De exposities zijn te bezichtigen tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak:

Maandag en dinsdag van 09.00 tot 16.00 uur

Woensdag van 09.00 tot 19.00 uur

Donderdag (tijdelijk) van 09.00 tot 19.00 uur

vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

