Groninger molens: de moeite van het bekijken waard!

GRONINGEN – Met zo’n negentig molens, kan Groningen met recht een molenprovincie worden genoemd. Veel dorpssilhouetten in Groningen worden naast de kerktoren gekenmerkt door een prachtige ambachtelijke molen. En dit erfgoed is zeker de moeite van een bezoek waard.



Molens bekijken kan op verschillende manieren. Natuurlijk is ze ‘in het echt’ zien en ook horen het allermooist. En als de molenaar of molengids aanwezig is om over ‘zijn’ molen te vertellen dan gaat dit oude werktuig nog meer voor je leven. Maar in deze coronatijden is een molenbezoek niet (altijd) mogelijk omdat in de meeste molens de 1,5 meter-afstand niet haalbaar is. Veel molens zijn dan ook tot 1 september voor het publiek gesloten. Daarom is ook besloten het Groninger Molenweekend dit jaar niet door te laten gaan. Mogelijk zal een passant op 13 en/of 14 juni merken dat diverse molens wel draaien maar voor een ‘bezoek’ moet hij zich tot alternatieve kanalen wenden zoals het internet.



Filmpjes

Draaiende molens zijn te zien op YouTube zoals van de Kloostermolen in Garrelsweer met vrijwillig molenaar Jaap Schuurman als verteller:

https://www.youtube.com/watch?v=iOS8lSBSXa8&t=4s of het verhaal van Nichte Bonde vertelt door Tineke Neyman. Het filmpje werd opgenomen in molen Joeswert te Feerwerd.

https://www.youtube.com/watch?v=FNOARj58-1s

En natuurlijk de promotiefilm om molenaars te werven https://www.youtube.com/watch?v=tSVZQRkqmJc

Daarnaast is er de nieuwe website www.groningermolens.nl met informatie en beeldmateriaal over zowel bestaande als verdwenen molens. Ook vindt de bezoeker daar de Zelfzwichter, het molenblad van Erfgoedpartners.



Lied

Voor het Groninger Molenweekend 2019 heeft de bekende Groningstalige zanger Erwin de Vries op verzoek van Erfgoedpartners een speciaal molenlied gecomponeerd en gezongen:

https://erfgoedpartners.nl/groninger-molenweekend-2019/



Pronkjewailpad

Erfgoedpartners werkt samen met de organisatoren van het Pronkjewailpad om de Groninger molens in 2020 en 2021 bijzondere aandacht te geven. Vanaf augustus 2020 kan de wandelaar weer op ontdekkingstocht maar tot die tijd is het mogelijk het Pronkjewailpad digitaal te lopen, waarbij digitaal gestempeld kan worden. Deelnemers moeten daarvoor via een speciale app bij iedere molen een vraag beantwoorden. Molens die niet op de route liggen, worden in de app wel genoemd als er digitale informatie over de molen is of als de molen een vraag heeft gemaakt. Zo blijven de molens onder de aandacht, ook al zijn de meesten niet geopend voor publiek.

Ingezonden

Op de foto de Korenbloem in Vriescheloo. Hier zijn de molenwinkel en het terras weer open voor het publiek.