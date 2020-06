Inwoners Ter Apel alert op auto-inbraken

TER APEL – Volgens een aantal inwoners van Ter Apel is er in het dorp een aantal auto-inbrekers actief.

Via Facebook Ter Apel Digitaal worden meerdere meldingen gemaakt van auto-inbraken of pogingen daartoe in Ter Apel. Volgens de melders is er een groepje mannen actief die in de vroege ochtenduren en ’s nachts langs geparkeerde auto’s te lopen om te kijken of deze afgesloten zijn. Deze auto’s staan zowel langs de weg als bij opritten van woningen geparkeerd.

Enkele genoemde straten zijn: Valkhof, Sperwerhof, Baander, Badoever, Professor Tuntelerstraat, Hooiland en De Runde. Een aantal personen heeft alarm op de auto, die ’s nachts of ’s morgens vroeg af ging. Ook zijn er beelden, gemaakt met beveiligingscamera’s, waarop mannen te zien zijn die aan auto’s zitten te rommelen. De beelden zijn aan de politie beschikbaar gesteld.

Een bewoner aan de Valkhof werd dit weekend het slachtoffer van een auto-inbraak. Het dashboardkastje werd overhoop gehaald en de midden-console doorzocht vertelt ze op Facebook. Er lag niets waardevols in de auto en er werd dan ook niets buitgemaakt. Bij een andere inwoner van Ter Apel werden een verrekijker en een lifehammer uit de auto gestolen. De spullen werden later teruggevonden in de tuin van de buren.

Ook wordt er melding gemaakt dat zaterdagnacht aan de Hinrick van den Berghestraat tegen autospiegels is getrapt.

Bron: Ter Apel Digitaal

Update

Volgens RTV Noord zijn er twee minderjarige asielzoekers aangehouden voor de auto-inbraken. Een van hen is ook al eerder voor hetzelfde vergrijp aangehouden. Er werd niets buitgemaakt. Ze zijn na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Het O.M. moet de strafeis nog bepalen.